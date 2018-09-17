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Пощекотать себе нервы: самые опасные и дорогие хобби
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Пощекотать себе нервы: самые опасные и дорогие хобби 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Для того, чтобы пощекотать себе нервы и экстремально развлечься, совсем не обязательно лететь на Луну. «Вечерка» выяснила, какие занятия на сегодняшний день считаются самыми опасными и одновременно самыми дорогими.
По горам, по хребтам
Маунтинбайкинг, или велоезда по горам, относится к одному из самых затратных развлечений. Транспорт для этого экстремального вида спорта стоит до десяти тысяч долларов, а необходимая амуниция обойдется примерно в 800 условных единиц. Зато маунтинбайкинг позволяет посмотреть новые страны и получить знатную порцию адреналина. Однако ехать на горные хребты необязательно — крутые спуски и экстремальные трассы есть и на территории столицы.
Тропа выживания
Х-гонки придумали те, кто стремится стать сверхчеловеком. Участникам соревнований приходится и скакать на лошади, и сплавляться на каяке, и кататься по горам на велосипеде, и лезть на скалы, и преодолевать большие расстояния пешком. За рубежом каждый год проводят более 200 экстремальных гонок. Они бывают одиночными и командными. Такая гонка может продолжаться от 2 до 10 дней, и даже больше! Есть и «короткий» вариант, на который хватает суток. Зачастую гонки не прекращаются с наступлением темноты. Можно, конечно, и поспать, но тогда вас обгонят. Кстати, выбор времени и места для отдыха осуществляется самими участниками соревнования.
Загадки подводного грота
Кейв-дайвинг или пещерный дайвинг — спорт для самых смелых, тренированных и богатых. Спортсмены погружаются в пещеры, которые находятся под толщей воды. Кажется, тут нет ничего сложного, но на самом деле такое погружение может быть крайне опасным. Порой пловцам приходится пробираться в кромешной тьме, да и температура воды ближе ко дну низкая. А чтобы подняться наверх, сначала нужно выбраться из пещеры, и учитывая, что видимость под водой далеко не самая лучшая, легко потерять ориентир и заблудиться. Кроме того, ради такого экстрима придется раскошелиться сначала на курсы подготовки, а потом на дорогостоящее водолазное оборудование и амуницию.
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