Журналист: «Монреаль» не выбрал бы Якупова первым номером на драфте

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен заявил, что команда не выбрала бы на драфте российского нападающего Наиля Якупова, сообщил в своем Твиттере журналист TSN Тони Маринаро.

— Марк Бержевен (генеральный менеджер «Монреаля» — прим. «СЭ») сказал мне на форуме, что если бы у «Монреаля» было право выбора первого номера драфта в 2012 году, он бы никогда не использовал его на Наиля Якупова, — написал журналист.

Якупов был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2012 года. Также он выступал за «Сент-Луис» и «Колорадо». В нынешнем сезоне он будет играть за СКА в КХЛ.

Marc Bergevin tells me on The MTL Forum @TSN690 that if the Habs had #1 pick in 2012 NHL Draft that he was never going to draft Nail Yakupov #TSN690

— Tony Marinaro (@TonyMarinaro) 17 сентября 2018 г.