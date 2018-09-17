«Валенсия» из-за травмы потеряла Кондогбиа, купленного летом за 25 млн евро

«Валенсия» объявила о характере травмы защитника Жоффре Кондогбиа. Футболист в домашнем матче 4-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0) был вынужден из-за травмы покинуть поле уже на 14-й минуте встречи.

Сегодняшнее медицинское обследование показало, что у 25-летнего француза растяжение связок первой степени на правой ноге.

«Валенсия» выкупила игрока этим летом у «Интера» за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кондогбиа провел в чемпионате Испании три матча, в которых результативными действиями не отличился.