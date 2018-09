Канте опоздал на поезд и провёл вечер с фанатами

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте продолжает удивлять мир своей скромностью.

Как сообщает Sky Sports, после субботнего матча с «Кардифф Сити» Канте должен был отправиться в Париж, но опоздал на поезд. В попытках скоротать время Н'Голо отправился в ближайшую мечеть, где встретил фанатов «Челси». Французский полузащитник не отказал болельщикам в совместном ужине дома у одного из них.

Отмечается, что в конечном итоге Канте не поехал в Париж, а взял такси домой.

World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn

— J (@jahrul999) 16 сентября 2018 г.