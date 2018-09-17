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Парфёнов: «Кулаков — конечно, для нас потеря»
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Парфёнов: «Кулаков — конечно, для нас потеря» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».
— Поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Сегодня просили ли футболистов сделать вам какой-то подарок в плане, может быть, позитивного исхода этой встречи?
— Это уже давно прошло, и следующий, наверное, скоро, поэтому об этом уже забыли давно.
— «Урал» всегда очень активно и агрессивно начинает играть дома. Сегодня стоит ли ожидать от команды подобного рода характера игры?
— Есть план на игру, ребята знают, что делать. Увидим.
— Сегодня не сыграют Емельянов и Чантурия, знаю, что под вопросом выход на поле Кулакова. Можно ли сейчас уже сказать, появится ли он?
— Да нет, это не секрет, его даже нет в заявке. К сожалению, у Дениса травма, полученная в последнем матче.
— Тогда не могу не спросить: насколько критична его потеря? Мы знаем, что он практически взрывал бровку и много передач делал, навесов.
— Для меня потеря любого игрока критична, потому что на самом деле есть большая обойма, и каждый игрок должен играть, надо делать выбор, но такова работа. Играют 11. Денис — конечно, для нас потеря. Нечего скрывать. Но мы к этому готовы и готовы дать бой.
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