Парфёнов: «Кулаков — конечно, для нас потеря»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

— Поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Сегодня просили ли футболистов сделать вам какой-то подарок в плане, может быть, позитивного исхода этой встречи?

— Это уже давно прошло, и следующий, наверное, скоро, поэтому об этом уже забыли давно.

— «Урал» всегда очень активно и агрессивно начинает играть дома. Сегодня стоит ли ожидать от команды подобного рода характера игры?

— Есть план на игру, ребята знают, что делать. Увидим.

— Сегодня не сыграют Емельянов и Чантурия, знаю, что под вопросом выход на поле Кулакова. Можно ли сейчас уже сказать, появится ли он?

— Да нет, это не секрет, его даже нет в заявке. К сожалению, у Дениса травма, полученная в последнем матче.

— Тогда не могу не спросить: насколько критична его потеря? Мы знаем, что он практически взрывал бровку и много передач делал, навесов.

— Для меня потеря любого игрока критична, потому что на самом деле есть большая обойма, и каждый игрок должен играть, надо делать выбор, но такова работа. Играют 11. Денис — конечно, для нас потеря. Нечего скрывать. Но мы к этому готовы и готовы дать бой.