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Заместитель Бутырского межрайонного прокурора стал чемпионом мира по грэпплингу
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Заместитель Бутырского межрайонного прокурора стал чемпионом мира по грэпплингу 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Заместитель Бутырского межрайонного прокурора Арсен Шапиев взял золото чемпионата мира по грэпплингу в рамках турнира, проходившего 9 сентября в Астане. В одном из самых престижных в Российской Федерации турниров принимали участие более тысячи спортсменов из различных стран.
— В целом все прошло так, как я и планировал. Две первых схватки выиграл болевыми приемами у титулованных спортсменов из Казахстана и Киргизии. В финале победить досрочно не удалось, но победу по баллам одержал с крупным счетом 10:0, к тому же сражаться пришлось с опытным Карлосом Сото из США, который в этом году уже завоевал золото крупного международного турнира по бразильскому джиу-джитсу среди черных поясов, — говорит Арсен.
Кстати, для Арсена это уже второй титул чемпиона мира за 2018 год: напомним, в апреле он стал победителем турнира Abu-Dhabi World Professional Jiu Jitsu Championship. (ак)
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