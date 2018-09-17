Заместитель Бутырского межрайонного прокурора стал чемпионом мира по грэпплингу

Заместитель Бутырского межрайонного прокурора Арсен Шапиев взял золото чемпионата мира по грэпплингу в рамках турнира, проходившего 9 сентября в Астане. В одном из самых престижных в Российской Федерации турниров принимали участие более тысячи спортсменов из различных стран.

— В целом все прошло так, как я и планировал. Две первых схватки выиграл болевыми приемами у титулованных спортсменов из Казахстана и Киргизии. В финале победить досрочно не удалось, но победу по баллам одержал с крупным счетом 10:0, к тому же сражаться пришлось с опытным Карлосом Сото из США, который в этом году уже завоевал золото крупного международного турнира по бразильскому джиу-джитсу среди черных поясов, — говорит Арсен.

Кстати, для Арсена это уже второй титул чемпиона мира за 2018 год: напомним, в апреле он стал победителем турнира Abu-Dhabi World Professional Jiu Jitsu Championship. (ак)