Челябинская область завоевала Кубок чистоты

Южный Урал завоевал Кубок чистоты — стала победителем по скоростному сбору мусора, сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

Соревнования одновременно прошли в 58 регионах России. Среди регионов мы заняли первое место по общему зачёту, а также первое и второе место среди команд-участников.

В Челябинской области в сборе мусора участвовала тысяча человек — за два часа они собрали более 100 тонн. Мусор собирался раздельно — это 42 кубометра пластика, 22 кубометра металла и 33 кубометра стекла.

Среди южноуральских команд лучшими признали «Чистые лоси» и «Green Пингвин».