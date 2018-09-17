Ещё
Челябинская область завоевала Кубок чистоты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинская область завоевала Кубок чистоты 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Южный Урал завоевал Кубок чистоты — стала победителем по скоростному сбору мусора, сообщили в министерстве экологии Челябинской области.
Соревнования одновременно прошли в 58 регионах России. Среди регионов мы заняли первое место по общему зачёту, а также первое и второе место среди команд-участников.
В Челябинской области в сборе мусора участвовала тысяча человек — за два часа они собрали более 100 тонн. Мусор собирался раздельно — это 42 кубометра пластика, 22 кубометра металла и 33 кубометра стекла.
Среди южноуральских команд лучшими признали «Чистые лоси» и «Green Пингвин».
АиФ: последние новости
Чемпионка России по конькам в Челябинске поделилась пикантными фото Началось голосование за участников акции «Каким я вижу Челябинск в будущем» После домашних матчей ХК «Трактор» болельщиков будут ждать автобусы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику49
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Шарапова закончила раньше времени1
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение