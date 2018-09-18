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Пожилой ирландец прогнал грабителей из букмекерской конторы. Видео
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Пожилой ирландец прогнал грабителей из букмекерской конторы. Видео 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пожилой мужчина дал отпор грабителям, которые пытались вынести деньги из букмекерской конторы в Ирландии. Видео, на котором запечатлено случившееся, опубликовал телеканал ABC News в Twitter.
На кадрах видно, как в заведение врываются трое вооруженных мужчин. Посетителям они угрожают молотками, у одного из злоумышленников в руках нечто, напоминающее огнестрельное оружие.
В какой-то момент пожилой любитель ставок, воспользовавшись тем, что грабитель с «ружьем» отходит в другой конец помещения, хватает другого нападающего и заставляет его бежать. Второму оказывает сопротивление сотрудник конторы. Третьего тоже прогоняет мужчина в возрасте.
Вторая камера показывает, что давший отпор грабителям ловко справляется со всеми злоумышленниками. Самое удивительное, что смелому мужчине на видео 83 года.
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