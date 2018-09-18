Пожилой ирландец прогнал грабителей из букмекерской конторы. Видео

Пожилой мужчина дал отпор грабителям, которые пытались вынести деньги из букмекерской конторы в Ирландии. Видео, на котором запечатлено случившееся, опубликовал телеканал ABC News в Twitter.

На кадрах видно, как в заведение врываются трое вооруженных мужчин. Посетителям они угрожают молотками, у одного из злоумышленников в руках нечто, напоминающее огнестрельное оружие.

В какой-то момент пожилой любитель ставок, воспользовавшись тем, что грабитель с «ружьем» отходит в другой конец помещения, хватает другого нападающего и заставляет его бежать. Второму оказывает сопротивление сотрудник конторы. Третьего тоже прогоняет мужчина в возрасте.

Вторая камера показывает, что давший отпор грабителям ловко справляется со всеми злоумышленниками. Самое удивительное, что смелому мужчине на видео 83 года.