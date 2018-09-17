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Вооруженные грабители против 83-летнего дедушки — видео неравной схватки
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Вооруженные грабители против 83-летнего дедушки — видео неравной схватки 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Три вооруженных грабителя ворвались в букмекерскую контору с целью легкой наживы, но там их ждал 83-летний дедушка, чтобы опозорить на весь мир  Этот интересный случай произошел в одной из букмекерских контор Ирландии и попал на камеру видеонаблюдения. Трое грабителей в капюшонах и с масками, вооруженные молотками и обрезом, ворвались в помещение, где находились три посетителя и менеджер.
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Один посетитель моментально убежал, второй залез под стол, а третий — 83-летний Дэнис О'Конор — остался спокойно стоять там. Воспользовавшись тем, что от такого пожилого человека не ждали бы действий, он медленно подошел к двум ворам, напавшим на менеджера и начал биться с одним из них.
Увидев такой поворот событий, менеджер решил поддержать храбреца и начал давать отпор второму грабителю, пока третий, с пистолетом, ждал на другой стороне комнаты. В результате дед прогнал сначала одного вора, затем и вооруженного пистолетом. После он кинулся и на третьего, однако тот убежал вместе с сообщниками, получив напоследок от старика пинок под зад.
Как рассказал О'Конор в интервью СМИ, он не думал о последствиях и просто хотел помочь менеджеру букмекерской конторы. По его словам, он сделал то, что сделал бы любой другой на его месте, однако с этим явно можно поспорить, ведь другой посетитель, который был намного моложе, просто убежал.
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