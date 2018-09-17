Юрген Клопп: «ПСЖ» поступил умно, пригласив Тухеля"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «ПСЖ» в Лиге чемпионов похвалил своего коллегу и соотечественника Томаса Тухеля , возглавляющего парижский клуб.

— Прекрасно понимаем, какая у них сильная команда, но собираемся играть на победу и взять верх. Тут больше особо нечего сказать. Мы играем на «Энфилде», и это может быть серьезным преимуществом. Попробуем его использовать, — цитирует немца официальный сайт УЕФА. — Томас Тухель — превосходный тренер. Думаю, «ПСЖ» поступил умно, когда подписал с ним контракт. Когда в команде много индивидуально сильных игроков, нужен тренер, который смог бы научить их командной игре. Он в этом деле один из лучших специалистов, которых я знаю. Это делает нашу задачу еще сложнее. Это футбол. Он всегда предоставляет возможность подтянуться к сопернику, чтобы затем можно было его обыграть. Как раз это мы и должны постараться сделать. Нельзя только защищаться или только атаковать. Нужно соблюдать баланс. Мне везло — я тренировал команды, в которых был правильный баланс между мастерством и психологией.

Матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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