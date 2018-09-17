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РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и экс-игроком команды М'Вила
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РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и экс-игроком команды М'Вила 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский футбольный союз (РФС) утвердил мировое соглашение между «Динамо» и бывшим футболистом команды французом Янном М'Вила от 10 сентября 2018 года, передает ТАСС.
В июне 2016 года М'Вила и «Динамо» заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство «Динамо» считает незаконным. Согласно условию, клуб должен был выплатить французскому игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, но затем у московского клуба сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил. Полузащитник пожаловался в палату по разрешению споров РФС. 18 октября 2016 года палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав «Динамо» выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, которая не была рассмотрена.
В декабре 2016 года М'Вила снова обратился в палату по разрешению споров с просьбой принять санкции в отношении своего бывшего клуба. В результате 14 июля 2017 года на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск «Динамо», потребовавшего признать недействительным мировое соглашение между клубом и французским футболистом.
Ранее сообщалось, что М'Вила требует с другого своего бывшего клуба, казанского «Рубина», , компенсацию из-за задержек с выплатой зарплаты.
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