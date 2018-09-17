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Участники соревнований по робототехнике отправятся в ВДЦ «Смена»
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Участники соревнований по робототехнике отправятся в ВДЦ «Смена» 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
15 сентября в рамках проведения фестиваля «SCHOOL FEST» Поволжский центр аэрокосмического образования, Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор, Международная ассоциация детской робототехники IYRA и Центр развития личности «Бизнесмания» подписали меморандум о намерениях провести 1−2 мая 2019 года в Нижнем Новгороде Ежегодных Международных Соревнований по образовательной робототехнике и нейротехнологиям для дошкольников и школьников «ДЕТалька», которые являются всероссийским этапом Международных робототехнических состязаний IYRC.
Организатором соревнований выступает компания «Брейн Девелопмент» — российский разработчик и производитель линейки образовательных конструкторов РОБОТРЕК, официальный представитель IYRA в России и СНГ.
Состязания направлены на развитие творческих способностей, популяризацию научно-технического мышления и инженерной культуры у обучающихся, создание условий для поддержки одаренных детей.
Соревнования «ДЕТалька» являются российским этапом международных состязаний International Young Robot Compenitions (IYRC). Для достижения данной цели ежегодно Ассоциация организует мероприятия образовательного, состязательного характера. В 2014 году Ассоциацией были организованы и проведены первые состязания по образовательной робототехнике IYRC в городе Тэджон — научно-технической столицы Южной Кореи.
В настоящее время в Ассоциацию входит свыше 20 стран, в том числе Россия. Официальным представителем IYRA в России является компания «Брейн Девелопмент» (г. Санкт-Петербург) — российский разработчик и производитель линейки образовательных конструкторов РОБОТРЕК. Отметим, проект «Роботрек» был поддержан Министерством промышленности и торговли РФ и Департаментом развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ. В 2015 году Компания «Брейн Девелопмент» инициировала организацию и проведение соревнований по образовательной робототехнике «ДЕТалька» в России.
Ежегодные соревнования «ДЕТалька» с 2018 года включают в себя состязания не только по робототехнике, но и по нейротехнологиям, компьютерному зрению, программированию андроидных роботов и другие, показывая важность современных технологий. Состязания стимулируют развитие научно-технического мышления будущих специалистов техносферы. В 2018 году Состязания в Санкт-Петербурге собрали более 500 детей и взрослых из 35 регионов России, в том числе из Нижнего Новгорода, а также из Узбекистана и Казахстана, и стали отборочным туром для детей от 5 до 17 лет для участия в Международных состязаниях по робототехнике IYRC.
В предыдущие годы победители соревнований выигрывали право получения бесплатных путевок в ВДЦ «Смена» и принимали участие в работе профильной программы по робототехнике и техническим видам спорта. В 2019 году соревнования также станут отборочным этапом тематической смены.
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