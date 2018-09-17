Росздравнадзор напомнил об ответственности за отсутствие информации о выпуске лекарств в оборот

Отсутствие информации о сериях и партиях лекарств, поступающих в гражданский оборот, может привести к отмене государственной регистрации лекарственного препарата, говорится в сообщении Росздравнадзора

«Отсутствие информации о сериях, партиях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации, может послужить основанием для принятия соответствующих регуляторных решений, вплоть до отмены государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что, согласно действующему законодательству, Росздравнадзор вправе отметить государственную регистрацию препарата и исключить его из государственного реестра лекарственных средств, если препарат отсутствует в обращении в России в течение трех и более лет.