Болельщикам «Баварии» не нравится синий цвет формы

В новой форме сезона-2018/19 футболисты «Баварии» впервые появились в мае, в матче со «Штутгартом». Но болельщикам новинка совсем не пришлась по душе — их разочаровал тёмно-синий цвет трусов. На фан-секторе мюнхенской команды даже появился баннер: «Цвета нашего клуба — красный и белый. Что это за синее дерьмо?».

На матче с «Байером» 15 сентября история повторилась — на том же секторе вновь появился баннер, что в цветах «Баварии» должен быть только красный и белый.

А ещё фанаты распевали «Мы хотим красно-белые майки» — на тот же мотив, что и Самуэль Куффур в 2000 году, когда в форме «Баварии» тоже был синий.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале DerZeimen.

За несколько дней до этого болельщики запустили целую кампанию против синего цвета в форме, которая получила лаконичное название «§1»: они создали группу в «Фейсбуке» (сейчас там более 2500 подписчиков) и сразу же сделали заявление в адрес руководства:

«В самом начале устава ФК «Бавария», в соответствии с § 1, значится, что цвета клуба являются выражением клубной идентичности. Следовательно с начала Бундеслиги до начала 90-х годов с нашим клубом были связаны не только красно-белые майки, но и термин «красные розы». Волшебные ночи в Милане в 2001-м и «Уэмбли» в 2013-м наша команда отмечала именно в красном.

Мы хотим, чтобы наша команда играла в красном и белом. Это цвета клуба».

Похожая история (правда, не столь масштабная) произошла в 2014 году, когда клуб презентовал форму с сине-красными полосами. Болельщики возмущались, что «Бавария» не «Барселона» и клуб нарушает традиции, отдавая предпочтение синему вместо белого.

Если обратиться к истории формы мюнхенской команды, то со дня основания и на протяжении долгого времени основными цветами были и правда только два — красный и белый. Но и без синего всё же не обошлось: впервые он появился на форме «Баварии» в сезоне-1968/69.

После этого эксперимента форма мюнхенской команды была исключительно красно-белой — до 1991 года. В сезоне-1991/92 на футболку вернулись синие полосы, в сезоне-1993/94 синий и вовсе стал одним из основных цветов домашнего комплекта.

Сезоны 1991/92-1992/93 Сезоны 1993/94-1994/95 Сезоны 1995/96-1996/97 Сезоны 1997/98-1998/99 Сезона 1999/2000-2000/01 Потом синий ушёл и вернулся лишь в сезоне-2014/15. Но всевозможные призывы болельщиков никак не сказались на форме, что вполне объяснимо с финансовой точки зрения. Так что и на этот раз эта история вряд ли закончится в пользу фанатов. Единственное, на что могут рассчитывать болельщики, что синего не будет на форме в следующем сезоне.