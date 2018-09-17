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Более 150 компаний будут бороться за получение знака «Сделано на Кубани»
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Более 150 компаний будут бороться за получение знака «Сделано на Кубани» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. Более 150 компаний будут бороться в региональном конкурсе за получение знака качества «Сделано на Кубани», сообщает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
"Завершился прием заявок на участие во втором региональном конкурсе. Всего подано более 150 заявок от организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.
Как отметил глава департамента потребсферы региона Роман Куринный, популярность краевого конкурса в области качества растет по нескольким причинам.
"Во-первых, знак «Сделано на Кубани» уже стал известен жителям и гостям Краснодарского края. Сегодня в магазинах можно встретить около 130 брендированных товаров. Во-вторых, мы продолжаем разрабатывать систему преференций для победителей конкурса, в частности, сейчас мы решаем вопрос с торговыми сетями о визуальном выделении на полках продукции «Сделано на Кубани», — пояснил руководитель департамента.
Уточняется, что продукция была представлена в трех номинациях: «продовольственные товары», «непродовольственные товары» и «товары производственно-технического назначения».
Сейчас проводится обработка и анализ документов на товары, заявленные на участие в конкурсе. До 12 октября будет проведена их оценка. С 15 по 31 октября состоится заседание конкурсной комиссии, на котором будут определены победители. Торжественная церемония их награждения состоится в ноябре, уточнили в департаменте.
По данным краевых властей, присвоение товарного знака «Сделано на Кубани» позволяет защитить продукцию местного сельхозпроизводителя от подделок. Кроме того, это не только дополнительное конкурентное преимущество для местных производителей, но и ответ на запрос потребителей.
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