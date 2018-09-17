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Более 50 предприятий Краснодарского края начали борьбу за знак качества «Сделано на Кубани»
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Более 50 предприятий Краснодарского края начали борьбу за знак качества «Сделано на Кубани» 

Новая Кубань + ещё 2 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 сентября — Новая Кубань. В этом году намерения принять участие во втором региональном конкурсе выразили более 50 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Краснодарском крае. Компании могут подавать заявки на участие по нескольким наименованиям продукции. Всего поступило 150 заявок.
Продукция представлена в трех номинациях: «продовольственные товары», «непродовольственные товары», «товары производственно-технического назначения».
До 12 октября будут проводиться обработка и анализ документов на товары, а также их оценка. В состав экспертной комиссии войдут специалисты департамента потребительской сферы, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, регионального департамента промышленной политики, краевого управления Роспотребнадзора, а также специалисты по сертификации продукции.
Заседание комиссии будет проходить в период с 15 по 31 октября. На нем и определят победителей. В департаменте потребсферы Краснодарского края уточнили, что знаки качества «Сделано на Кубани» вручат в торжественной обстановке в ноябре.
Они позволяют их обладателям пользоваться определенными преференциями, а также знак служит дополнительным конкурентным преимуществом:
— Во-первых, знак «Сделано на Кубани» уже стал известен жителям и гостям Краснодарского края. Сегодня в магазинах можно встретить около 130 брендированных товаров. Во-вторых, мы продолжаем разрабатывать систему преференций для победителей конкурса, в частности, сейчас решаем вопрос с торговыми сетями о визуальном выделении на полках продукции «Сделано на Кубани», — подчеркнул руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный.
Как отмечал губернатор Вениамин Кондратьев, присвоение товарного знака «Сделано на Кубани» позволяет защитить продукцию местного сельхозпроизводителя от подделок.
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