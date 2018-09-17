Награда за награду: победительница US Open — посол бренда Nissan

Спустя всего несколько дней после своего первого завоёванного титула на турнирах «Большого шлема», 20-летняя Наоми Осака становится послом Nissan. Объявление было сделано в штаб-квартире Nissan в Йокогаме. Японская спортсменка — лицо японского автогиганта. Лучше и не придумаешь.

Осака, великолепно одаренная природой, стала первой теннисисткой из Страны восходящего солнца, выигравшей Grand Slam в одиночном разряде. Правда, её отношение к Японии, по большей части, чисто формальное. Так, она переехала в США с семьёй, когда ей было 3 года. С тех пор живёт во Флориде.

Осака заиграла впервые по профессионалам в 2013 году, дебютировав на Bank of the West Classic в Станфорде, Калифорния. В 2016 году получила право сыграть в первом для себя турнире «Большого шлема». Им оказался Australian Open. Тогда ей удалось пройти до третьего круга.

«На этой неделе сбылась моя мечта, и я невероятно горжусь тем, что представляю Японию и Nissan на мировой арене», — сказала Осака.

В рамках данного партнёрства Наоми предстоит появляться, активно участвовать в глобальных рекламных акциях, а сам Nissan, со своей стороны, станет активно поддерживать мастерицу ракетки, предоставляя ей в личное пользование автомобили Nissan.

Старший вице-президент Nissan Motor Co., Ltd. Асако Хосино объяснил выбор компании тем, что Наоми Осака не боится сражаться против лучших из лучших, побеждать их, и такой бойцовский дух свойственен также для марки Nissan. Яркий пример — Nissan LEAF, сумевший переубедить скептиков и завоевать место под солнцем. LEAF — самый продаваемый электрокар на планете!