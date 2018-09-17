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Бывший защитник «Ливерпуля» может перейти в киевский «Арсенал»
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Бывший защитник «Ливерпуля» может перейти в киевский «Арсенал» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший защитник «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Стивен Кокер может продолжить карьеру на Украине. Киевский «Арсенал» предложил 26-летнему игроку контракт, сообщает Mirror. По данным источника, футболист уже провел с клубом переговоры. Пока игрок не дал согласия и уже вернулся в Англию. Отмечается, что киевский клуб готов сделать защитника самым высокооплачиваемым футболистом в команде.
Кокер находится в статусе свободного агента. Этим летом футболист покинул шотландский «Данди».
Киевский «Арсенал» возглавляет бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Фабрицио Раванелли.
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