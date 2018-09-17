Возвращение типичного «Спартака», новый контракт Карреры и погоня Мейвезера за суперкэшем

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 15 сентября.

РИТОРИКА. Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно Массимо Каррера после игры с «Ахматом» довольно жестко отреагировал на вопрос о новом контракте — прежний заканчивается по окончании текущего сезона. Итальянец говорит о своем спокойствии и отсутствии испытательного срока. Так ли это?

РАЗБОР БОРЗЫКИНА. Почему проиграл «Спартак»? Поражение «Спартака» многие восприняли так, словно случилось что-то невообразимое. Да нет, бывает и такое. Как и 0:4, которые получил в Минске лидер чемпионата — "Зенит" . Или как ранние матчи ЦСКА, от игры которого плевались, и сулили Виктору Гончаренко чуть ли не борьбу за выживание. Вот и сейчас говорят: не тем путем повел «Спартак» Массимо Каррера! Мысли на поле не видно, о голах с игры все давно забыли, и впереди — только боль и страдания. Разделяете такую точку зрения?

ДР. Овечкину уже 33. В таком возрасте суперзвезды НХЛ много не забивали В понедельник, 17 сентября, российскому форварду «Вашингтона» исполняется 33 года. В истории НХЛ было всего два случая, когда 33-летний (или старше) хоккеист забрасывал за регулярный чемпионат больше 50 шайб. Первый — форвард «Бостона» Джонни Буцик с 51 голом в 35 лет в сезоне-1970/71, второй — Яромир Ягр в «Рейнджерс»-2005/06. Чеху было 33 года, и он забросил 54 шайбы. Верите Александра Великого?

ЗАЯВЛЕНИЕ. Стэмкос — «якорь» для «Тампы». Что мешает команде Кучерова выиграть Кубок Стэнли За океаном стартовала предсезонка в НХЛ. «СЭ» начинает серию материалов о самых интересных командах лиги и стартует с одного из фаворитов чемпионата — «Тампа-Бэй». Очень нетривиальное мнение о «Молниях». Поддержите?

ВАЖНО. Чертова дюжина. Кто в ВАДА будет решать судьбу России 20 сентября на заседании исполкома на Сейшелах будет решаться вопрос восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал восстановить статус РУСАДА, но определяющим станет голосование 12 членов исполкома. Наталья Марьянчик рассказывает обо всем самом важном, что случится в ближайшие дня. Максимально полезная информация.

МАНИ. Мейвезер опять возвращается. Суперветеран снова нацелился на суперденьги 41-летний американец Флойд Мейвезер , самый успешный в финансовом плане боксер в истории, никак не уйдет на покой. 100 миллионов долларов, заработанные в прошлом году за «бой века» против бойца ММА Конора Макгрегора , не до конца удовлетворили аппетиты суперветерана. Ходили слухи, что Мейвезер и Макгрегор вот-вот устроят реванш, но Конор в итоге вернулся в UFC, где 8 октября выйдет в октагон против россиянина Хабиба Нурмагомедова . Очевидно, что в этом году бой по правилам бокса с участием Макгрегора уже невозможен, а время у Мейвезера поджимает. В итоге Флойд почти договорился о поединке с Пакиао.

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