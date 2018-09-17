Курский «Авангард» с «Тюменью» рассудит арбитр из Люберец

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 13-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2018/19, которые пройдут в воскресенье, 23 сентября.

По информации официального сайта Лиги, главным судьёй встречи «Авангард» (Курск) — ФК «Тюмень» (Тюмень), которая состоится на стадионе «Трудовые резервы» и начнётся в 16.00, будет Алексей Сухой из подмосковного города Люберцы. Ему помогают Дмитрий Колосков из Уфы и москвич Валентин Мурашов. Инспектор матча — Николай Объедков из Санкт-Петербурга, делегат — Сергей Бондарь из Московской области.

Олег Столбецов

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