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Курский «Авангард» с «Тюменью» рассудит арбитр из Люберец
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Курский «Авангард» с «Тюменью» рассудит арбитр из Люберец 

КурскТВ 2 часа назад
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 13-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2018/19, которые пройдут в воскресенье, 23 сентября.
По информации официального сайта Лиги, главным судьёй встречи «Авангард» (Курск) — ФК «Тюмень» (Тюмень), которая состоится на стадионе «Трудовые резервы» и начнётся в 16.00, будет Алексей Сухой из подмосковного города Люберцы. Ему помогают Дмитрий Колосков из Уфы и москвич Валентин Мурашов. Инспектор матча — Николай Объедков из Санкт-Петербурга, делегат — Сергей Бондарь из Московской области.
Олег Столбецов
Фото: Яндекс Картинки
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