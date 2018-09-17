Молодые архитекторы бесплатно возведут павильон «Морской бой» для пациентов РДКБ

Команда архитекторов-активистов из Москвы FartArt занимается созданием детских площадок и интерактивных объектов благоустройства. Последний реализованный проект — павильон для игры в «Морской бой» в Текстильщиках. Подобный, но более масштабный объект архитекторы хотят возвести под окнами 2-го отделения гематологии и химиотерапии Российской детской клинической больницы.

От игрового павильона в Текстильщиках новый объект будет отличаться наличием фундамента и навесом: не все юные пациенты РДКБ могут находиться под прямыми солнечными лучами. Навес, помимо этого, будет использован в качестве выставочной площадки, на которой установят кормушки для птиц и скворечники. Их архитекторы планируют сделать вместе с детьми на мастер-классе после окончания строительства.

— В далёком августе 2016-го мы с командой оказались в Российской детской клинической больнице и увидели скучный двор под окнами отделения — с вёдрами вместо футбольных ворот и жутким бетонным парапетом, отделанным «диким камнем». Идея благоустройства возникла сразу, но в тот раз не сложилось. Сейчас, завершив работу над «Морским боем» в Текстильщиках, мы увидели, сколько интереса и радости он вызывает у взрослых и детей, и две идеи слились в одну, — объяснил идеолог проекта, архитектор и волонтёр Дмитрий Козлов

Строительство согласовано с администрацией больницы. Архитекторы будут работать бесплатно, но необходимы средства на закупку материалов. Для сбора средств запущен краудфандинговый проект на Planeta.ru. В ходе кампании нашлись спонсоры, которые захотели помочь с доставкой малогабаритных строительных деталей и полностью взяли на себя аренду мастерской для мастер-класса. Таким образом, заявленная финансовая цель снизилась до 130 тысяч рублей. За поддержку проекта можно получить магниты, значки и футболки с символикой проекта, поучаствовать в мастер-классе по работе с древесиной, получить консультацию по строительству каркасных домов или фотосессию на фоне готового объекта. Для юридических лиц предусмотрена возможность размещения логотипов на павильоне. Проект будет активен до 5 октября.