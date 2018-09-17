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Диего Марадона назначен новым тренером Мексиканского клуба второго дивизиона
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Диего Марадона назначен новым тренером Мексиканского клуба второго дивизиона 

ProComp.info 2 часа назад
9 сентября — РАН24. Диего Марадона вернулся в футбол после его назначения тренером Мексиканского клуба «Dorados de Sinaloa» второго дивизиона. Известно, что он совершит первую игру в роле тренера 15 сентября.
Аргентинец, которого многие считают величайшим игроком в истории, должен заменить бывшего главного тренера Франциско Гамеса.
57-летний Франциско Гамес оставил свою руководящую должность в апреле, после того, как не смог обеспечить продвижение клуба вверх.
Совсем недавно он был назначен председателем Белорусской команды «Динамо Брест» на трех летний контракт, который был подписан в прошлом месяце.
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