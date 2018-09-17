Диего Марадона назначен новым тренером Мексиканского клуба второго дивизиона

9 сентября — РАН24. Диего Марадона вернулся в футбол после его назначения тренером Мексиканского клуба «Dorados de Sinaloa» второго дивизиона. Известно, что он совершит первую игру в роле тренера 15 сентября.

Аргентинец, которого многие считают величайшим игроком в истории, должен заменить бывшего главного тренера Франциско Гамеса.

57-летний Франциско Гамес оставил свою руководящую должность в апреле, после того, как не смог обеспечить продвижение клуба вверх.

Совсем недавно он был назначен председателем Белорусской команды «Динамо Брест» на трех летний контракт, который был подписан в прошлом месяце.