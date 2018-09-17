Абель Эрнандес пропустит из-за травмы около 4 недель

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сообщил, что вернётся в строй примерно через 4 недели.

Уругвайский футболист получил повреждение мягких тканей бедра в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:0).

«Травма — очень трудный момент для меня. Мне трудно об этом говорить. Я пропущу около 4 недель. Надеюсь, быстро вернусь в строй.