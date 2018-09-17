Почта Банк открыл предзаказ на карты для геймеров

Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для оформления предзаказа карты нужно заполнить заявку на сайте банка, указав в ней контактные данные и выбрав один из четырех предлагаемых вариантов дизайна. Клиенту будет выпущена виртуальная карта геймера, которой можно сразу же пользоваться для оплаты покупок в Интернете. После прохождения идентификации в любом отделении банка клиент получит готовую карту по почте заказным письмом начиная с 15 октября 2018 года. Для активации карты клиенту необходимо обратиться в кол-центр кредитной организации.

Продуктовый виджет

Держатели карт также могут участвовать в программе лояльности «Киберспортсмен ФКС России», которая дает доступ к партнерским акциям, скидки до 25% на покупку компьютеров и игровой атрибутики, розыгрыши, эксклюзивные турниры, а также доступ к закрытому контенту на портале для киберспортсменов Cyberlab.gg. Портал был запущен Почта Банком совместно с Федерацией компьютерного спорта России 17 сентября.

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