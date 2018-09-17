Ещё
Почта Банк открыл предзаказ на карты для геймеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почта Банк открыл предзаказ на карты для геймеров 

Банки.ру 2 часа назад
Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Для оформления предзаказа карты нужно заполнить заявку на сайте банка, указав в ней контактные данные и выбрав один из четырех предлагаемых вариантов дизайна. Клиенту будет выпущена виртуальная карта геймера, которой можно сразу же пользоваться для оплаты покупок в Интернете. После прохождения идентификации в любом отделении банка клиент получит готовую карту по почте заказным письмом начиная с 15 октября 2018 года. Для активации карты клиенту необходимо обратиться в кол-центр кредитной организации.
Продуктовый виджет
Держатели карт также могут участвовать в программе лояльности «Киберспортсмен ФКС России», которая дает доступ к партнерским акциям, скидки до 25% на покупку компьютеров и игровой атрибутики, розыгрыши, эксклюзивные турниры, а также доступ к закрытому контенту на портале для киберспортсменов Cyberlab.gg. Портал был запущен Почта Банком совместно с Федерацией компьютерного спорта России 17 сентября.
Новость
Банки.ру: последние новости
Россия и Вьетнам намерены расширить использование нацвалют во взаиморасчетах ЕЦБ представил новые банкноты в 100 и 200 евро Медведев подписал постановление о создании правкомиссии по модернизации экономики и инновационному развитию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику49
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Шарапова закончила раньше времени1
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке28
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение