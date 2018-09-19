4 октября кубанцы могут написать Всероссийский экономический диктант

Как рассказали в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики, цель образовательной акции — определить и повысить экономическую грамотность жителей страны, развивать интеллектуальный потенциал молодежи.

Тема Всероссийского экономического диктанта 2018 года — «Сильная экономика — процветающая Россия!».

«Акция пройдет с 10.00 на региональных площадках. Принять участие в ней в этот же день можно в режиме онлайн в 12.00 часов на сайте www.veorus.ru», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, в 2017 году свыше 300 человек стали участниками экономической образовательной акции — ученики 11-х классов и учителя школ региона.