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4 октября кубанцы могут написать Всероссийский экономический диктант
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4 октября кубанцы могут написать Всероссийский экономический диктант 

АиФ — Юг + ещё 9 18 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Как рассказали в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики, цель образовательной акции — определить и повысить экономическую грамотность жителей страны, развивать интеллектуальный потенциал молодежи.
Тема Всероссийского экономического диктанта 2018 года — «Сильная экономика — процветающая Россия!».
«Акция пройдет с 10.00 на региональных площадках. Принять участие в ней в этот же день можно в режиме онлайн в 12.00 часов на сайте www.veorus.ru», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, в 2017 году свыше 300 человек стали участниками экономической образовательной акции — ученики 11-х классов и учителя школ региона.
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