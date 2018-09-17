Геркус: «Локо» ожидает проверка на одном из самых эксцентричных стадионов мира

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от старта Лиги чемпионов. «Локомотив» проведёт первый матч группового этапа завтра, 18 сентября. Соперником московской команды станет «Галатасарай».

«14 лет позади и отсчёт до возвращения «Локомотива» в Лигу чемпионов пошёл уже на часы. Завтра по всей стране и за её пределами в домах наших болельщиков вновь прозвучит самая пронзительная футбольная мелодия — гимн лучшего турнира Европы. Нам предстоит стартовый матч на одном из самых эксцентричных стадионов мира. Это проверка.

⠀

Впрочем, как и весь предстоящий турнир. Мы вернулись в Лигу сильнейших в ранге чемпиона страны. И приложим все усилия, чтобы достойно соответствовать этому статусу. Нас ждёт фантастическая футбольная осень. Такая осень, которую болельщики «Локо» не знали уже 14 лет.

⠀

Сейчас стоит насладиться историческим моментом прикосновения клуба к Лиге мечты. Нас ждут шесть больших сражений, по итогам которых мы сможем сделать выводы о своём положении в высшем обществе.

⠀

Три битвы пройдут в Черкизове, где мы с вами должны сделать три аншлага. Именно сейчас творится история. Лига чемпионов — это маленькая жизнь. Давайте проживем эти мгновения вместе!», — написал Геркус на странице в «Инстаграме».