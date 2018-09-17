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Геркус: «Локо» ожидает проверка на одном из самых эксцентричных стадионов мира
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Геркус: «Локо» ожидает проверка на одном из самых эксцентричных стадионов мира 

Чемпионат.com + ещё 3 2 часа назад
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от старта Лиги чемпионов. «Локомотив» проведёт первый матч группового этапа завтра, 18 сентября. Соперником московской команды станет «Галатасарай».
«14 лет позади и отсчёт до возвращения «Локомотива» в Лигу чемпионов пошёл уже на часы. Завтра по всей стране и за её пределами в домах наших болельщиков вновь прозвучит самая пронзительная футбольная мелодия — гимн лучшего турнира Европы. Нам предстоит стартовый матч на одном из самых эксцентричных стадионов мира. Это проверка.
Впрочем, как и весь предстоящий турнир. Мы вернулись в Лигу сильнейших в ранге чемпиона страны. И приложим все усилия, чтобы достойно соответствовать этому статусу. Нас ждёт фантастическая футбольная осень. Такая осень, которую болельщики «Локо» не знали уже 14 лет.
Сейчас стоит насладиться историческим моментом прикосновения клуба к Лиге мечты. Нас ждут шесть больших сражений, по итогам которых мы сможем сделать выводы о своём положении в высшем обществе.
Три битвы пройдут в Черкизове, где мы с вами должны сделать три аншлага. Именно сейчас творится история. Лига чемпионов — это маленькая жизнь. Давайте проживем эти мгновения вместе!», — написал Геркус на странице в «Инстаграме».
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