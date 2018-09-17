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Стролл: 61 круг по сингапурской трассе — это очень тяжело
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Стролл: 61 круг по сингапурской трассе — это очень тяжело 

F1News.ru 2 часа назад
Фото: F1News.ru
В Сингапуре Лэнсу Строллу удалось воспользоваться инцидентами у соперников и подняться с 20-й на 14 позицию. Канадец доволен своим выступлением и считает, что не смог бы добиться большего…
Вопрос: Вы стартовали 20-м и финишировали 15-м: какие позитивные моменты были в гонке?
Лэнс Стролл: Я занял 14-е место в итоговом протоколе, а на 15-м Роман Грожан после штрафа! Учитывая нашу скорость, я считаю, что гонка получилась неплохой.
Вопрос: Как вы себя чувствуете после столь долгой гонки в жарких условиях?
Лэнс Стролл: Это сложный Гран При, особенно в плане психологической нагрузки, но я в хорошей физической форме, я много тренировался. Когда нужна постоянная концентрация и нет права на ошибку, приходится нелегко. Каждый миллиметр может сыграть решающую роль — стоит проехать немного шире и можно врезаться в ограждения. Я старался на каждом круге раскрывать потенциал машины. Но 61 круг на подобной трассе — это очень тяжело.
Вопрос: Следующий этап пройдет в Сочи: что вы ждете от этой гонки?
Лэнс Стролл: Я думаю, что у нас неплохие перспективы. Посмотрим. Постараемся сделать всё, что от нас зависит.
Вопрос: Судя по всему, в гонке машина была быстрее, чем в квалификации…
Лэнс Стролл: Да, но мне надо посмотреть запись и понять, что происходило вокруг. По-моему, гонка получилась богатой на инциденты, а я этим воспользовался. Но я очень доволен результатом — учитывая нашу скорость, здорово завоевать 14-е место.
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