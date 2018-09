Экс-тренер сборной России Дик Адвокат возглавил «Утрехт»

Бывший главный тренер сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Дик Адвокат официально назначен наставником голландского «Утрехта». Срок соглашения между сторонами подписан на один год, сообщает пресс-служба клуба.

✍️ Dick Advocaat is, starting from today, @fcutrecht's new Head Coach. Advocaat has signed a 1 year deal. Also, Zeljko Petrovic has been named Assistent Coach. Today is also his first day on the job in Utrecht. pic.twitter.com/ewIzMnxBwx

— FC Utrecht (English) (@FCUtrecht_EN) 17 сентября 2018 г.

Адвокат ради работы в «Утрехте» принял решение о возобновлении своей тренерской деятельности. Последним местом его работы была роттердамская «Спарта», которая по итогам прошлого сезона покинула высший дивизион чемпионата Нидерландов.

После пяти сыгранных матчей в Эредивизи новый клуб Адвоката набрал пять очков, располагаясь на 14-м месте.