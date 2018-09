«Утрехт» назначил Адвоката новым главным тренером (фото)

Как сообщает пресс-служба «Утрехта», помощником 70-летнего специалиста будет Желько Петрович. Адвокат приступит к работе с сегодняшнего дня, его контракт рассчитан на один год.

✍️ Dick Advocaat is, starting from today, @fcutrecht's new Head Coach. Advocaat has signed a 1 year deal. Also, Zeljko Petrovic has been named Assistent Coach. Today is also his first day on the job in Utrecht. pic.twitter.com/ewIzMnxBwx

— FC Utrecht (English) (@FCUtrecht_EN) 17 сентября 2018 г.

Последним клубом Адвоката была роттердамская «Спарта». Ранее «Утрехт» возглавлял Жан-Поль де Йонг, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

После пяти туров «Утрехт» занимает 14-е место с пятью очками в чемпионате Голландии.