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Фанат-полицейский угрожал игрокам пистолетом. Новая дичь в Африке
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Фанат-полицейский угрожал игрокам пистолетом. Новая дичь в Африке 

SPORT24.ru 2 часа назад
В Кении футбольный фанат угрожал игрокам пистолетом после матча. Болельщик, в котормо подозревают сотрудника полиции, прорвался к игрокам команды «Бандари» после их игры с «Зу Керичо» (1:1) и стал угрожать оружием. Кенийская премьер-лига расследует произошедшее.
«КПЛ хочет уведомить акционеров и публику, что мы начали расследования по инциденту между человеком, которого считают офицером правоохранительных органов, и игроками «Бандари». Уверяем, что мы продолжим обеспечивать безопасность игроков, сотрудников клубов и фанатов на всех стадионах в разных частях страны», — говорится в заявлении Кенийской премьер-лиги.
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