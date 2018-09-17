Фанат-полицейский угрожал игрокам пистолетом. Новая дичь в Африке

В Кении футбольный фанат угрожал игрокам пистолетом после матча. Болельщик, в котормо подозревают сотрудника полиции, прорвался к игрокам команды «Бандари» после их игры с «Зу Керичо» (1:1) и стал угрожать оружием. Кенийская премьер-лига расследует произошедшее.