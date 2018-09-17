Фанат-полицейский угрожал игрокам пистолетом. Новая дичь в Африке 

В Кении футбольный фанат угрожал игрокам пистолетом после матча. Болельщик, в котормо подозревают сотрудника полиции, прорвался к игрокам команды «Бандари» после их игры с «Зу Керичо» (1:1) и стал угрожать оружием. Кенийская премьер-лига расследует произошедшее.
«КПЛ хочет уведомить акционеров и публику, что мы начали расследования по инциденту между человеком, которого считают офицером правоохранительных органов, и игроками «Бандари». Уверяем, что мы продолжим обеспечивать безопасность игроков, сотрудников клубов и фанатов на всех стадионах в разных частях страны», — говорится в заявлении Кенийской премьер-лиги.