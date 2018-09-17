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Юрген Клопп: В матче с «ПСЖ» собираемся играть на победу
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Юрген Клопп: В матче с «ПСЖ» собираемся играть на победу 

Советский спорт + ещё 1 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Прекрасно понимаем, какая у них сильная команда, но собираемся играть на победу и взять верх. Тут больше особо нечего сказать. Мы играем на «Энфилде», и это может быть серьезным преимуществом. Попробуем его использовать.
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Это футбол. Он всегда предоставляет возможность подтянуться к сопернику, чтобы затем можно было его обыграть. Как раз это мы и должны постараться сделать. Нельзя только защищаться или только атаковать. Нужно соблюдать баланс. Мне везло — я тренировал команды, в которых был правильный баланс между мастерством и психологией, — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
Добавим, что встреча пройдет 18 сентября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.
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