Юрген Клопп: В матче с «ПСЖ» собираемся играть на победу

— Прекрасно понимаем, какая у них сильная команда, но собираемся играть на победу и взять верх. Тут больше особо нечего сказать. Мы играем на «Энфилде», и это может быть серьезным преимуществом. Попробуем его использовать.

Юрген Клопп : Фирмино будет в порядке, но пока не знаю, сыграет ли он с «ПСЖ»

Это футбол. Он всегда предоставляет возможность подтянуться к сопернику, чтобы затем можно было его обыграть. Как раз это мы и должны постараться сделать. Нельзя только защищаться или только атаковать. Нужно соблюдать баланс. Мне везло — я тренировал команды, в которых был правильный баланс между мастерством и психологией, — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА

Добавим, что встреча пройдет 18 сентября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.