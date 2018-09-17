Оливье Жиру: Рад, что помог Азару оформить еще один хет-трик

— Вау, очень приятно слышать это от него. Естественно, он знает, что я о нем думаю, и он знает, какое удовольствие играть рядом с ним, и не только с ним, со всеми партнерами по команде. Но это правда, что у нас хорошие отношения на поле и за его пределами».

Оливье Жиру: Сарри не оставляет места для сюрпризов и хочет все контролировать

н знает, как играть со мной, а я знаю, как играть с ним. Иногда это получается очень хорошо, как в матче с «Кардиффом», и это хорошо для команды. Я рад, что помог ему оформить еще один хет-трик.

Когда я не могу создать голевую ситуацию самостоятельно или забить гол, я люблю выводить на хорошую позицию своих партнеров по команде. Эден очень хорошо знает меня, и когда я могу найти его пасом в штрафной, я делаю это.

Оливье Жиру: Сарри не оставляет места для сюрпризов и хочет все контролировать

У него особый уровень игры как перед штрафной, так и в ее пределах, и он отлично завершил атаку. Он всегда знает, что я стараюсь находить его передачей, и, надеюсь, в следующий раз он тоже сделает мне голевую передачу, — приводит слова Жиру официальный сайт «Челси».

Напомним, что после пяти туров в чемпионате Англии «Челси» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» по разнице мячей.