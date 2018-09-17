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Рязанские кинологи вошли в тройку лучших по розыску людей и поиску наркотиков
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Рязанские кинологи вошли в тройку лучших по розыску людей и поиску наркотиков 

62info.ru 2 часа назад
Фото: 62info.ru
Лучшие кинологи уголовно-исполнительной системы соревновались в дисциплинах «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств» и «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».
Всего в состязаниях приняли участие 230 кинологов со своими собаками, которые представляли 78 команд из различных регионов Российской Федерации.
В общекомандном зачете представители уголовно-исполнительной системы региона заняли тринадцатое место. По двум дисциплинам — «Розыскной профиль» и «Поиск и обнаружение наркотических средств» — рязанцы оказались на третьем месте.
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