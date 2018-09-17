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«Эксмо» исправило скандальную обложку книги о киберспорте
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«Эксмо» исправило скандальную обложку книги о киберспорте 

Игромания.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
В начале месяца «Эксмо» совместно с российской киберспортивной организацией Team Empire объявило о выпуске книги Good Luck Have Fun: The Rise of Esports. Благие намерения обернулись против компании из-за вызывающей и скандальной обложки российского издания.
На ней был изображён мем «ПеКа-фейс», который не только никоим образом не связан с данной тематикой, но ещё и попросту выглядит странно на обложке серьёзной книги. Многие российские игроки оказались в смятении от выбора «Эксмо».
Сами представители издательства уверяли, что их опрос показал обратную ситуацию — многие «геймеры» остались довольны адаптацией. О принципах выборки компания не распространялась.
Первоначальная российская обложка книги
Оригинальная обложка
К счастью, после недовольства со стороны публики в «Эксмо» приняли решение вернуться к стилю оригинальной обложки.
Новая российская обложка
Продажи «Киберспорта» начнутся в октябре этого года. Посетители «Игромира» (4-7 октября) смогут приобрести свою копию одними из первых.
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