«Эксмо» исправило скандальную обложку книги о киберспорте

В начале месяца «Эксмо» совместно с российской киберспортивной организацией Team Empire объявило о выпуске книги Good Luck Have Fun: The Rise of Esports. Благие намерения обернулись против компании из-за вызывающей и скандальной обложки российского издания.

На ней был изображён мем «ПеКа-фейс», который не только никоим образом не связан с данной тематикой, но ещё и попросту выглядит странно на обложке серьёзной книги. Многие российские игроки оказались в смятении от выбора «Эксмо».

Сами представители издательства уверяли, что их опрос показал обратную ситуацию — многие «геймеры» остались довольны адаптацией. О принципах выборки компания не распространялась.

Первоначальная российская обложка книги

Оригинальная обложка

К счастью, после недовольства со стороны публики в «Эксмо» приняли решение вернуться к стилю оригинальной обложки.

Новая российская обложка

Продажи «Киберспорта» начнутся в октябре этого года. Посетители «Игромира» (4-7 октября) смогут приобрести свою копию одними из первых.