Ральф Ферманн: «Касильяс — пример для всех. Поменяюсь с ним футболками»

Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн перед матчем с «Порту» в Лиге чемпионов сказал, что голкипер соперников Икер Касильяс является примером для него.

— Мы в предвкушении первого матча в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заслужила право на участие в этом турнире. Завтра мы хотим добиться положительного результата, — цитирует вратаря официальная группа «Шальке» «Вконтакте». — В последний раз мы играли против «Порту» десять лет назад. Это был волшебный вечер. В начале матча я сидел на трибунах, но после финального свистка праздновал на поле вместе со всеми. Икер Касильяс — пример для всех, в том числе и для меня. Он оказал большое влияние на футбол. Я в предвкушении встречи с ним и определенно поменяюсь с ним футболками.

Матч «Шальке» — «Порту» состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов — здесь.

Шальке-04 — Порту