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Ральф Ферманн: «Касильяс — пример для всех. Поменяюсь с ним футболками»
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Ральф Ферманн: «Касильяс — пример для всех. Поменяюсь с ним футболками» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн перед матчем с «Порту» в Лиге чемпионов сказал, что голкипер соперников Икер Касильяс является примером для него.
— Мы в предвкушении первого матча в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заслужила право на участие в этом турнире. Завтра мы хотим добиться положительного результата, — цитирует вратаря официальная группа «Шальке» «Вконтакте». — В последний раз мы играли против «Порту» десять лет назад. Это был волшебный вечер. В начале матча я сидел на трибунах, но после финального свистка праздновал на поле вместе со всеми. Икер Касильяс — пример для всех, в том числе и для меня. Он оказал большое влияние на футбол. Я в предвкушении встречи с ним и определенно поменяюсь с ним футболками.
Матч «Шальке» — «Порту» состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.
Все о Лиге чемпионов — здесь.
Шальке-04 — Порту
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