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На губернаторских выборах была реальная конкуренция, заявила Матвиенко
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На губернаторских выборах была реальная конкуренция, заявила Матвиенко 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Губернаторские выборы в России показали, что между кандидатами в регионах существует реальная конкуренция, борьба за победу, ситуация в Приморье тому пример, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Все говорили, вот выборы неконкурентные, губернаторов назначают. Ничего подобного", — сказала Матвиенко в понедельник в интервью телеканалу «Россия 24».
В качестве примера сенатор привела ситуацию в Приморском крае. «Есть два кандидата, которые набрали примерно одинаковое число голосов, плюс-минус. Теперь очень важно подтвердить на фактах, на цифрах победу того кандидата, который реально набрал больше голосов», — подчеркнула Матвиенко.
Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что выборы состоялись, но уточнила, что вопрос признания их результатов в целом или по отдельным участкам остается открытым.
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