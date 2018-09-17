На губернаторских выборах была реальная конкуренция, заявила Матвиенко

Валентина Матвиенко. МОСКВА, 17 сен — РИА Новости . Губернаторские выборы в России показали, что между кандидатами в регионах существует реальная конкуренция, борьба за победу, ситуация в Приморье тому пример, считает спикер Совфеда

"Все говорили, вот выборы неконкурентные, губернаторов назначают. Ничего подобного", — сказала Матвиенко в понедельник в интервью телеканалу «Россия 24».

В качестве примера сенатор привела ситуацию в Приморском крае. «Есть два кандидата, которые набрали примерно одинаковое число голосов, плюс-минус. Теперь очень важно подтвердить на фактах, на цифрах победу того кандидата, который реально набрал больше голосов», — подчеркнула Матвиенко.