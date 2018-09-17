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Крутой торт «Зенита» для Маркизио
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Крутой торт «Зенита» для Маркизио 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографию торта, посвященного переходу полузащитника Клаудио Маркизио. 32-летний итальянец присоединился к сине-бело-голубым 3 сентября, подписав 2-летний контракт.
Кондитерское изделие выполнено в виде футбольного мяча с номером 10, под которым Маркизио выступает в «Зените», а также бутсы с логотипом петербургского клуба.
😋🍰 @ClaMarchisio8 pic.twitter.com/IoUo4twKxZ
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 17 сентября 2018 г.
Маркизио вышел на замену в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1) и провел на поле 19 минут.
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