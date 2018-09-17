Крутой торт «Зенита» для Маркизио

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографию торта, посвященного переходу полузащитника Клаудио Маркизио . 32-летний итальянец присоединился к сине-бело-голубым 3 сентября, подписав 2-летний контракт.

Кондитерское изделие выполнено в виде футбольного мяча с номером 10, под которым Маркизио выступает в «Зените», а также бутсы с логотипом петербургского клуба.

😋🍰 @ClaMarchisio8 pic.twitter.com/IoUo4twKxZ

— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 17 сентября 2018 г.

Маркизио вышел на замену в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1) и провел на поле 19 минут.

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