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Клопп сравнил игру «Ливерпуля» в Лиге чемпионов с девственностью
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Клопп сравнил игру «Ливерпуля» в Лиге чемпионов с девственностью 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что на новом старте Лиги чемпионов не нужно полагаться на опыт прошлого сезона, передает "Советский спорт".
"Мы должны начать все сначала. Использовать опыт, но не полагаться на него. Лучше всего — использовать опыт и начать все сначала, словно девственник", — приводит слова специалиста Guardian.
В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил мадридскому "Реалу" со счетом 1:3.
В этом году английская команда сыграет в одной группе с «ПСЖ», «Наполи» и «Црвеной Звездой».
Ранее впервые за 110 лет два клуба из Англии победили в пяти первых играх сезона.
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