Клопп сравнил игру «Ливерпуля» в Лиге чемпионов с девственностью

"Мы должны начать все сначала. Использовать опыт, но не полагаться на него. Лучше всего — использовать опыт и начать все сначала, словно девственник", — приводит слова специалиста Guardian

В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил мадридскому "Реалу" со счетом 1:3.

В этом году английская команда сыграет в одной группе с «ПСЖ», «Наполи» и «Црвеной Звездой».

Ранее впервые за 110 лет два клуба из Англии победили в пяти первых играх сезона.