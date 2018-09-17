Стали известны составы команд на матч московского «Спартака» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало матча — в 19:30 мск.
«Спартак»:
Беспалов (Гудачек);
Кутейкин — Кулик, Лещенко — Максвелл — Хохлачёв;
Гончаров — Дыбленко, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Осипов — Калинин, Никонцев — Зубов — Трунёв;
Аляев — Шалагин, Цыплаков — Шашков — Косов.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Василевский — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;
Егоршев — Лямин, Доус — Да Коста — Секстон;
Тимашов — Вишневский, Чесалин — Паре — Голышев;
Валитов, Кузнецов, Хрипунов — Попов — Литовченко.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19