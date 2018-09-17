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Курский «ЮЗГУ-Атом» проведёт мастер-класс в Льгове
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Курский «ЮЗГУ-Атом» проведёт мастер-класс в Льгове 

КурскТВ 1 час назад
Фото: КурскТВ
В конце октября в родных стенах спорткомплекса Юго-западного государственного университета в Курске женский волейбольный клуб «ЮЗГУ-Атом», представляющий Курскую область, начнёт свой очередной сезон в высшей лиге «А» чемпионата страны.
Как сообщил клуб на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», в преддверии сезона спортсменки и их наставники в рамках подготовки к сезону решили внести добрую традицию — мастер-классы для юных и взрослых курян, занимающихся волейболом в районных и городских секциях Курской области. Старт серии мастер-классов намечен на 21 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сейм» города Льгов. Как подчеркнули в тренерском штабе команды, в ходе первого занятия льговские любители волейбола станут свидетелями традиционной полноценной тренировки клуба «ЮЗГУ-Атом», познакомятся с методиками физической, психологической, технической и тактической подготовки спортсменов к соревнованиям, а также получат возможность задать свои вопросы тренерам и игрокам сильнейшего волейбольного клуба региона.
Также сообщается и о новом кадровом пополнении команды. В её распоряжение на днях прибыла вторая связующая Вероника Распутная. Девушка приехала в Курск прямиком из Албании, где выступала за молодёжную сборную России (U-19), завоевавшую серебряные медали первенства Европы. Приступил к работе в «ЮЗГУ-Атоме» и новый врач-массажист Евгений Сараев.
Олег Столбецов
Фото: Сообщество ВК «ЮЗГУ-Атом» (Курская область)
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