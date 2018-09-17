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Центробанк ЕС показал новые купюры номиналом 100 и 200 евро
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Центробанк ЕС показал новые купюры номиналом 100 и 200 евро 

Клопс.Ru 1 час назад
Европейский Центральный банк показал новые купюры номиналом 100 и 200 евро, которые пустят в оборот 28 мая 2019 года. Об этом сообщает РБК.
На новых банкнотах, в отличие от старых, номиналы изображены более крупно, надписи под разными углами меняют цвет, изображения выполнены рельефно, а также на них в виде голограммы и водяного знака разместили портрет финикийской царевны Европы. Цветовая гамма купюр осталась прежней.
Представители Центробанка ЕС отметили, что новые банкноты будет сложнее подделать и в то же время для обычных людей станет проще убедиться в подлинности денег. При этом купюры номиналом в 100 евро остаются самыми востребованными в мире.
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