Центробанк ЕС показал новые купюры номиналом 100 и 200 евро

Европейский Центральный банк показал новые купюры номиналом 100 и 200 евро, которые пустят в оборот 28 мая 2019 года. Об этом сообщает РБК.

На новых банкнотах, в отличие от старых, номиналы изображены более крупно, надписи под разными углами меняют цвет, изображения выполнены рельефно, а также на них в виде голограммы и водяного знака разместили портрет финикийской царевны Европы. Цветовая гамма купюр осталась прежней.

Представители Центробанка ЕС отметили, что новые банкноты будет сложнее подделать и в то же время для обычных людей станет проще убедиться в подлинности денег. При этом купюры номиналом в 100 евро остаются самыми востребованными в мире.