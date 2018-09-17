«Спартак» попросил своих болельщиков воздержаться от посещения матча ЛЕ с «Рапидом»

ТАСС , 17 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой не посещать гостевой матч первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида" . Заявление опубликовано на официальном сайте команды.

В июне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на «Спартак» санкции за поведение болельщиков во время гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика», который завершился победой красно— белых со счетом 2:1. «Спартаку» было запрещено продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча. Первой стала игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа, в которой московская команда потерпела поражение со счетом 2:3.

"Если в Австрии не случится эксцессов, «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго 25 октября в матче против «Рейнджерс». В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак», — говорится в сообщении.

Матч «Рапид» — «Спартак» пройдет в четверг в Вене, игра начнется в 19:55 мск.