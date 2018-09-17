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Тимур Санкин выступил на международном турнире по игре го
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Тимур Санкин выступил на международном турнире по игре го 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Педагог центра «Лидер» и победитель конкурса «Мастерство и творчество» Тимур Санкин принял участие в международном турнире по игре го, который проходил впервые в рамках Восточного экономического форума.
«Попробовать свои силы могли как действующие игроки в го, так и участвовавшие в экономическом форуме российские и зарубежные бизнесмены и политики. Кроме того, участники форума смогли помериться силами с искусственным интеллектом — специальным «гостем» ВЭФ роботом Al Golaxy, который в 2017 году переиграл чемпиона мира Кэ Цзе из Китая. Тимур Санкин не только вошел в состав оргкомитета, но и принял участие в соревнованиях. А главный приз завоевал спортсмен из Кореи Сон Джэхван», — передает пресс-служба центра «Лидер».
Напомним, го — это интеллектуальная настольная игра. В нее играют на прямоугольном поле, называемом доска или гобан, расчерченном вертикальными и горизонтальными линиями. Также для игры необходимы камни — специальные фишки двух контрастных цветов, чаще всего — черные и белые. Играют два игрока, один из которых получает черные камни, другой — белые. Цель игры — отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.
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