Педагог «Лидера» выступил на международном турнире по игре го во Владивостоке

Победитель конкурса «Мастерство и творчество», педагог центра «Лидер» Тимур Санкин принял участие в турнире по игре го в рамках IV Восточного экономического форума. Соревнования проходили во Владивостоке.

«Попробовать свои силы могли как действующие игроки в го, так и участвовавшие в экономическом форуме российские и зарубежные бизнесмены и политики. Кроме того, участники форума смогли помериться силами с искусственным интеллектом — специальным «гостем» ВЭФ роботом Al Golaxy, который в 2017 году переиграл чемпиона мира Кэ Цзе из Китая. Тимур Санкин не только вошел в состав оргкомитета, но и принял участие в соревнованиях. А главный приз завоевал спортсмен из Кореи Сон Джэхван», — передает пресс-служба центра «Лидер».

Напомним, Го — это интеллектуальная настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от двух до пяти тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. По общему числу игроков — одна из самых распространенных настольных игр в мире, она входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.