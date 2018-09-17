В Черемушках пройдет мастер-класс по историческому фехтованию

22 сентября в центре культуры и искусства «Меридиан» дети познакомятся с боевой стойкой, семью ударами, атакой и обороной в фехтовании. Они смогут обучиться динамичной и зрелищной технике современного мечевого боя, сразиться в поединках и командных сражениях, выяснив, кто окажется самым стойким, смелым и ловким.

Двое храбрых воинов явятся из глубины веков, чтобы обучить детей премудростям этого искусства. Мальчишек и девчонок ждет настоящее приключение: командные тактические игры, фехтование и стрельба из лука, а рыцарский турнир выявит самого сильного и смелого», — передают организаторы.

Также во время мероприятия дети научатся метко и быстро стрелять из традиционного лука. Он несколько сложнее в освоении, нежели чем современные спортивные модели луков, однако удовольствие от процесса вместе с радостью от результата запомнятся надолго.