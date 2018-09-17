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В Черемушках пройдет мастер-класс по историческому фехтованию
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В Черемушках пройдет мастер-класс по историческому фехтованию 

Мои Черемушки + ещё 1 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
22 сентября в центре культуры и искусства «Меридиан» дети познакомятся с боевой стойкой, семью ударами, атакой и обороной в фехтовании. Они смогут обучиться динамичной и зрелищной технике современного мечевого боя, сразиться в поединках и командных сражениях, выяснив, кто окажется самым стойким, смелым и ловким.
Двое храбрых воинов явятся из глубины веков, чтобы обучить детей премудростям этого искусства. Мальчишек и девчонок ждет настоящее приключение: командные тактические игры, фехтование и стрельба из лука, а рыцарский турнир выявит самого сильного и смелого», — передают организаторы.
Также во время мероприятия дети научатся метко и быстро стрелять из традиционного лука. Он несколько сложнее в освоении, нежели чем современные спортивные модели луков, однако удовольствие от процесса вместе с радостью от результата запомнятся надолго.
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