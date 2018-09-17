Мэтью Барзал: С приходом Тротца от игроков «Айлендерс» ждут большего

— Все немного изменилось. Мы больше внимания уделяем мелочам, ужесточились требования. От нас ждут большего. Не могу сказать, происходит это из-за Лу или Барри. Просто не знаю.

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Главное, что все работают с полной отдачей и очень внимательно. Чем быстрее эти навыки войдут в нашу жизнь на постоянной основе, тем скорее мы станем хорошей командой, — цитирует Барзала официальный сайт НХЛ.

Напомним, предыдущие четыре сезона Троц работал в «Вашингтоне», с которым в июне стал обладателем Кубка Стэнли.