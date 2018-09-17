Делегация УЕФА отметила готовность Петербурга к приему Евро-2020

В Петербурге завершился третий инспекционный визит Союза европейских футбольных ассоциаций в рамках подготовки к проведению в Северной столице матчей Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

В ходе визита делегация УЕФА посетила стадион «Санкт-Петербург», где состоялась встреча с представителями города на Неве во главе с вице-губернатором Владимиром Кирилловым

Представители УЕФА выразили благодарность петербургской стороне за содействие в организации Евро-2020 и отметили готовность стадиона «Санкт-Петербург» и всей городской инфраструктуры к приему Чемпионата.

«Мы своими глазами убедились, что Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий. Именно поэтому мы решили продолжить сотрудничество в рамках организации Евро-2020», — подчеркнул Глава департамента операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар. — «Мы хотели бы воспользоваться вашим опытом и вашими знаниями при подготовке Чемпионата».