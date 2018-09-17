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«Крылья Советов» переместили фан-сектор подальше от поля
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«Крылья Советов» переместили фан-сектор подальше от поля 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Теперь поддерживать команду болельщики будут с пятого яруса трибуны D «Самара Арены». Такое решение руководство футбольного клуба приняло из-за штрафа в размере 100 тыс. рублей. Контрольно-дисциплинарный комитет наказал команду за поведение ее фанатов на матче 6-го тура РПЛ с «Анжи», который проходил на «Самара Арене» в первый день осени. Болельщики скандировали нецензурные кричалки в адрес соперников из Махачкалы. «Инцидент выглядит вдвойне неприлично и цинично в связи с тем, что он произошел 1 сентября, когда на стадионе было более 1,5 тыс. детей», — рассказали в самарском футбольном клубе. Стоит отметить, что перед началом сезона-2018/2019 фанатские объединения попросили руководство «Крыльев» выделить им в качестве сектора активной поддержки центр первого яруса трибуны D, который находится за одними из ворот. Фанаты, в свою очередь, гарантировали, что на этом месте они будут располагаться до первого штрафа. В случае, если клуб понесет убытки за их действия, он может перенести фан-сектор на пятый ярус трибун до конца сезона. Этим правом «Крылья Советов» и воспользовались, переместив сектор активной поддержки на самый верхний ярус.
Фото: ФК «Крылья Советов»
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