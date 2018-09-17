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Помощник Бенитеса с удивлением рассказал о своем увольнении из «Реала»
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Помощник Бенитеса с удивлением рассказал о своем увольнении из «Реала» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший помощник Рафаэля Бенитеса по мадридскому "Реалу" Фабио Печчия с удивлением рассказал о своем увольнении из королевского клуба.
"В Мадриде была странная атмосфера. Когда уволили нас, мы шли вторыми в Ла Лиге, отставая всего на два очка от «Барселоны». Нас обвинили в том, что мы отдали предпочтение Каземиро перед Иско и Хамесом. Но именно это сделал и Зидан после того, как пришел нам на смену. Но, как мы все знаем, история пишется победителями", — цитирует итальянского специалиста La Gazzetta dello Sport.
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