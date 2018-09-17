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Парфёнов: «Очень комфортно и легко пропускаем, хотя с таким трудом даются мячи»
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Парфёнов: «Очень комфортно и легко пропускаем, хотя с таким трудом даются мячи» 

Евро-футбол.Ру 50 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».
— Довольны ли сегодняшним результатом, учитывая то, как складывалась игра?
— Два отрезка в матче было, хорошее начало матча и концовка первого тайма. Сами себе простыми ошибками усложнили игру. Мы знали, что «Ростов» — это одна из команд, которая давление оказывает на стандартах, что и показала. Сделали поправки в перерыве, мяч хороший забили, но очень комфортно и легко пропускаем, с таким трудом даются мячи, надо сохранять такое преимущество дома.
— То, что Ароян сегодня забил, как-то может повлиять на то, закрепится ли он в основном составе?
— Сейчас об этом рано говорить, надо посмотреть игру. Вы же понимаете, что есть еще лимит. Здесь сейчас не стоит горячиться и говорить о чем-то.
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